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США боятся быть уличенным в нарушении Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, в ходе специальной операции на Украине российские силы обнаружили факты зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Он отметил, что есть информация об уничтожении опасных патогенов, например возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
По мнению Антонова, заказчиком работ выступает Пентагон.
"Заявления представителя Госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов", – добавил Антонов.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала наличие на Украине американских биолабораторий. По ее словам, Соединенные Штаты обеспокоены, что Россия может получить контроль над этими биолабораториями.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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