Биолаборатории доказывают преступную деятельность США на Украине – МИД РФ

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Наличие американских биолабораторий на территории Украины доказывает, что Соединенные Штаты занимаются преступной деятельностью в этой стране. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Виктория Нуланд <...> сказала уникальную фразу <...> о том, что они (США. – Прим. ред.) делают все, чтобы эти материалы не попали в руки России. Что это за материалы, теперь можно уже не догадываться. <...> Это те материалы, которые доказывают незаконную и преступную деятельность США на территории Украины", – сказала дипломат.
В то же время она подчеркнула, что наличие подобных лабораторий на постсоветском пространстве создает непосредственную угрозу для России. По ее словам, Москва предлагала сотрудничество в сфере биологических исследований, однако ей в этом было отказано. Это, считает Захарова, подтверждает тот факт, что цель этих лабораторий не поиск ответов на новые вызовы и угрозы для человечества, а создание их для России и ее жителей.
В заключение представитель МИД РФ отметила, что если деятельность этих лабораторий не пресечь сейчас, то потом ими могут завладеть неподконтрольные никому экстремистские группы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
7 марта в ходе спецоперации российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. По данным Минобороны РФ, указанные лаборатории работали с чумой и сибирской язвой.
Позже замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила наличие на Украине американских лабораторий, занимающихся биологическими исследованиями. Она выразила обеспокоенность тем, что хранящиеся там материалы могут попасть в руки российских военных.
В МИД РФ заявили о подтверждении зачистки Киевом следов военно-биологической программы
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