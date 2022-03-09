Посол РФ рассказал об опасениях США в ситуации на Украине

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Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд об опасениях попадания в руки российских специалистов патогенов из биологических лабораторий на Украине.

По словам посла, в таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Антонов уточнил, что в ходе специальной операции были выявлены факты зачистки следов военно-биологической программы.

Ранее российские военные обнаружили на Украине 30 лабораторий, предположительно производящих биооружие. Об этом сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Как выяснилось, там проводились работы по изучению возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней по заказу Пентагона.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

