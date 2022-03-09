Биологические программы на Украине не предполагали мирного использования – МИД РФ

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Биологические программы на Украине не предполагали мирного использования. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Как передает РИА Новости, разработка биооружия киевскими властями осуществлялась при поддержке Минобороны США.
"Москва хотела бы знать, не попали ли опасные биологические вещества из лабораторий на Украине в руки экстремистов и националистов", – подчеркнула Захарова.
Она добавила, что вопрос об уничтожении компонентов биологического оружия на Украине остается открытым.
"А уничтожили или не уничтожили? И как это можно проверить, эти биоматериалы, сейчас?" – задалась вопросами Захарова.
Ранее дипломат заявляла, что спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик не ставит цели свергнуть действующие украинские власти. Представитель МИД РФ подчеркнула, что миссия также не направлена против мирных жителей Украины.
До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал открыть дело по факту наличия сведений о разработке биологического оружия на Украине. В СК заявили, что все больше фактов подтверждают наличие у киевских властей программы по созданию биооружия.
Российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно, производящих биооружие. Об этом сообщал начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ сообщили о сети из 30 биологических лабораторий на Украине
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