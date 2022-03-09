Спецоперация РФ не имеет цели свергнуть действующую власть на Украине – МИД России

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик не ставит целью свергнуть действующие украинские власти. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

В российском МИД отметили, что спецоперация РФ проходит строго по плану. При этом миссия не направлена против мирных жителей Украины, подчеркнула Захарова.

"Цели специальной военной операции – защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы России, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием", – подчеркнула представитель МИД.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская спецоперация по защите Донбасса упредила готовившееся в марте наступление украинских вооруженных сил на ДНР и ЛНР. По его словам, российские военные смогли заполучить документы, подтверждающие подготовку Киева к наступательным действиям.

Накануне сообщалось, что войска ЛНР, ДНР и России взяли под контроль семь украинских населенных пунктов. За время с начала спецоперации военные РФ уничтожили 2 581 объект военной инфраструктуры Украины. В их числе – 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.