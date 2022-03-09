Спецоперация РФ сорвала наступление Украины на ЛНР и ДНР – Минобороны

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Российская спецоперация по защите ДНР и ЛНР упредила готовившееся в марте наступление украинских вооруженных сил на указанные республики. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Специальная военная операция российских вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики", – сказал Конашенков.

Он уточнил, что Украина готовила наступление на Донбасс в текущем марте. По словам представителя Минобороны, российские военные смогли заполучить документы, подтверждающие подготовку Киева к наступательным действиям.

Накануне сообщалось, что войска ЛНР, ДНР и России взяли под контроль семь украинских населенных пунктов. За время с начала спецоперации военные РФ уничтожили 2 581 объект военной инфраструктуры Украины. В их числе – 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

