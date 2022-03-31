Переписка сына Байдена подтверждает его участие в биоразработках на Украине – МО РФ

Фото: Минобороны России
Министерство обороны РФ опубликовало переписку сына действующего президента США Хантера Байдена, подтверждающую его причастность к американской военно-биологической программе на Украине.
Из представленных российским ведомством слайдов следует, что Хантер Байден вел переписку с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США, а также представителями подрядных компаний Пентагона. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, данные документы говорят о том, что сын американского президента сыграл важную роль в финансировании работ с патогенами на Украине.
"Сыграл важную роль <...>, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota", – отметил Кириллов.
Опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных, добавил генерал-лейтенант. По его словам, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение культурной и экономической независимости Украины от России.
Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны.
Позже Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями на Украине со стороны Соединенных Штатов. Из нее следует, что к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.
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