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Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил о поступлении в парламентскую комиссию по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины подтверждающей информации об угрожающем характере деятельности США в области биоразработок.

По словам Косачева, слова которого приводит ТАСС, США стремятся создать преимущественные условия для проецирования военной силы.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Пентагон, а также связанные с ним компании принимали участие в создании биологического оружия на Украине.

По его словам, речь идет о главах подразделений и других сотрудниках американского оборонного ведомства, а также о компаниях-подрядчиках, которые, согласно западным журналистским расследованиям, связаны с сыном президента США Хантером Байденом.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны.

Тогда же начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы. В реализации проектов участвуют аффилированные с военным ведомством компании.