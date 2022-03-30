В МО РФ заявили о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине

Фото: ТАСС/Andrew Harnik/AP
Пентагон, а также связанные с ним компании принимали участие в создании биологического оружия на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия", – сказал он.
По его словам, речь идет о главах подразделений и других сотрудниках американского оборонного ведомства, а также о компаниях-подрядчиках, которые, согласно западным журналистским расследованиям, связаны с сыном президента США Хантером Байденом.
Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны.
Тогда же начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы. В реализации проектов участвуют аффилированные с военным ведомством компании.
РФ выявила должностных лиц, которые участвовали в создании биооружия на Украине
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