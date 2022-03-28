Попова заявила о более 300 биолабораториях в мире, финансируемых США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Биологических лабораторий, которые финансируются США, насчитывается более 300 по всему миру. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.
По ее словам, в этот список входят как военные, так и гражданские лаборатории.
"Сегодня их (военных лабораторий США. – Прим. ред.) еще больше, когда готовился слайд, их было более 200, сегодня их более 300", – цитирует Попову РИА Новости.
При этом она добавила, что страны продолжают строить новые объекты на фоне пандемии коронавируса.
Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны.
Тогда же начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы. В реализации проектов участвуют аффилированные с военным ведомством компании.
Позже министерство обороны опубликовало схему, по которой осуществлялся контроль США над биолабораториями. По словам Кириллова, с 2018 по 2020 год Штаты вложили в проект около 32 миллионов долларов. Кириллов утверждает, что в лабораториях изучался естественный иммунитет населения с целью выявления наиболее опасного патогена для жителей определенного региона.
После обнаружения биологических лабораторий на Украине Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разработки биологического оружия массового поражения. В УК РФ в главе "Преступления против мира и безопасности человечества" статьей 355 предусматривается ответственность за разработку и производство биологического оружия. По ней виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
МО РФ заявило о причастности фонда сына Байдена к финансированию биолабораторий на Украине
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