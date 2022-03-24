ВС РФ нашли новые факты, доказывающие причастность США к разработке биооружия на Украине

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Специалисты ВС России обнаружили новые факты, доказывающие причастность Соединенных Штатов к разработке компонентов биологического оружия на Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что скоро ведомство представит документы, указывающие на то, что биологический проект "Ю-Пи-2" создавался и утверждался в Пентагоне.

"Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы", – отметил Конашенков.

7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны отметили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Позднее Госдума призвала ООН и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе расследовать деятельность обнаруженных на Украине биолабораторий.

Депутаты подчеркнули, что в случае выявления признаков такой деятельности это будет означать, что США и Украина нарушили принятую в рамках ООН Конвенцию о запрещении разработки биологического оружия.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

