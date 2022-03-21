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политика

11:00

Биооружие на Украине влияет на репродуктивную систему и иммунитет нации – Рогозин

политика

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что разрабатываемое на Украине биологическое оружие действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет определенной нации. Об этом сообщает News.ru.

"Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн", – заявил Рогозин.

Он напомнил, что ранее возглавлял правительственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасности, которая неоднократно рассматривала вопросы размещения биолабораторий США около РФ.

По словам Рогозина, Пентагон проводил эксперименты с использованием биоматериалов славян Украины и других соседних с РФ стран, чтобы разработать "этническое оружие против русских".

17 марта Минобороны России обнародовало материалы, описывающие работу биолабораторий на Украине, в которых, по данным ведомства, создавали компоненты биологического оружия.

Как рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, Москва обладает доказательствами непосредственного участия Пентагона в финансировании указанных объектов. По данным МО РФ, США выделили лабораториям в Киеве, Одессе, во Львове и Харькове средства в объеме 32 миллионов долларов.

Вооруженные силы России также обладают документацией, которая подтверждает передачу биологических проб из Украины третьим странам, например Германии, Великобритании и Грузии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

МО РФ опубликовало документ, подтверждающий участие США в биоисследованиях на Украине

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