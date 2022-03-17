МО РФ обнародовало материалы, описывающие работу биолабораторий на Украине

Видео: министерство обороны России

Россия считает, что на территории Украины создавали компоненты биологического оружия. При этом Москва обладает доказательствами непосредственного участия Пентагона в финансировании указанных объектов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компанией-подрядчиком "Блэк энд Витч" в качестве исполнителей проекта Ю-Пи-8, направленного на изучение возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов", – отметил Кириллов.

Он рассказал, что американским биологам стали интересны эти патогены, так как они имеют природные очаги на Украине и в России. По словам Кириллова, их применение можно замаскировать под обычные вспышки заболеваний, из-за чего проект и получил дополнительное финансирование. Так, лабораториям в Киеве, Одессе, во Львове и Харькове выделили средства в объеме 32 миллионов долларов. По данным МО РФ, Соединенные Штаты вложили дополнительные 1,6 миллиона долларов в изучение способов передачи заболеваний человеку через летучих мышей. По словам начальника войск РХБЗ, этим занималась лаборатория в Харькове вместе с центром Лугара в Тбилиси.

Кириллов добавил, что соглашение было заключено между военным ведомством США и Минздравом Украины, однако реальным же получателем средств были лаборатории, принадлежащие министерству обороны. Он также высказал мнение, что Соединенные Штаты блокируют обнародование данных биолабораторий в других странах.

"С 2016 года, момента начала реализации упоминаемых нами проектов, <...> США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность. Подобная скрытность – еще один повод задуматься об истинных целях Пентагона на Украине", – добавил Кириллов.

Начальник войск подчеркнул, что в настоящее время лаборатории продолжают уничтожение биоматериалов и документов. По словам Кириллова, во время такой процедуры в населенном пункте Хлебодарское некоторых сотрудников, граждан Украины, не пускали в здание.

"Данная лаборатория осуществляет взаимодействие с Научно-исследовательским противочумным институтом имени Мечникова в Одессе, в котором проводятся исследования с возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, арбовирусами", – сказал он.

В Минобороны считают, что одной из причин такого спешного уничтожения данных может являться сокрытие сведений о возникшей вспышке дирофиляриоза (болезни, которая передается через комаров), которая произошла в Херсоне в 2018 году. Кириллов отметил, что по этому случаю военные не обнаружили дополнительных доказательств, что может указывать на стремление не допустить попадания этих сведений в руки российских специалистов.

Вооруженные силы России также обладают документацией, которая подтверждает передачу биологических проб из Украины третьим странам, например Германии, Великобритании и Грузии. В частности, по данным Минобороны, 5 тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан было передано в лабораторию в Тбилиси, 773 пробы – в Великобританию. В Германию же планировалось поставить неограниченное количество инфекционных материалов.

Кириллов заключил, что полученные документы могут указывать на то, что украинские специалисты не знали о рисках передачи материалов или целях проводимых исследований.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя предостерег мировое сообщество о рисках попадания материалов разработок из украинских биолабораторий в руки террористов. Он подчеркнул, что на данный момент неизвестна дальнейшая судьба этих опасных биоматериалов, а также последствия их пропажи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

