Путин заявил о разработке Украиной биологического оружия у границы РФ

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский
У границ РФ Украиной создавались компоненты биологического оружия. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
"У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия", – отметил глава РФ.
Президент уточнил, что на Украине функционировала сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона осуществлялись военно-биологические программы, в том числе и эксперименты с образцами COVID-19, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертельных болезней.
Кроме того, по словам Путина, следы этих секретных программ в настоящий момент "усиленно пытаются замести".
Ранее в министерстве иностранных дел РФ предупредили Европу об опасности биолабораторий на Украине. Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук подчеркивал, что одной из целей российской военной спецоперации на Украине является купирование данной угрозы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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