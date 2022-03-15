МИД РФ предупредил Европу об опасности биолабораторий на Украине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук предупредил об опасности биолабораторий на Украине.
"Они представляют опасность не только для России, но и всей Европы", – цитирует его РИА Новости.
Полищук подчеркнул, что одной из целей российской военной спецоперации на Украине является купирование данной угрозы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны сообщили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
Позднее Госдума РФ призвала ООН и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе расследовать деятельность обнаруженных на Украине биолабораторий.
Депутаты подчеркнули, что в случае выявления признаков такой деятельности это будет означать, что США и Украина нарушили принятую в рамках ООН Конвенцию о запрещении разработки биологического оружия.
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