СК РФ возбудил дело о разработке Украиной биооружия массового поражения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет РФ квалифицировал создание секретных биологических лабораторий на Украине по статье о разработке биологического оружия массового поражения. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Он отметил, что сейчас в информационном поле Запад отрицает их наличие. В УК РФ в главе "Преступления против мира и безопасности человечества" статьей 355 предусматривается ответственность за разработку и производство биологического оружия. По ней виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
По мнению председателя СК РФ, российская специальная операция на Украине позволила предотвратить большие жертвы среди населения Донбасса.
"Если бы российская армия не начала специальную операцию, то украинские националисты имели бы значительно больше простора и сил для концентрации своих ударов по территориям ДНР и ЛНР. Тогда потери среди мирного населения были бы гораздо больше", – сказал Бастрыкин.
Ранее сообщалось, что председатель СК РФ поручил изучить сведения об источниках финансирования биологических лабораторий на Украине. По данным следствия, в ходе исследования документов были обнаружены сведения, которые подтверждают причастность оборонного ведомства США к разработке биологического оружия.
До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что к финансированию биологических лабораторий на Украине причастны инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит сын президента США Хантер Байден, и Фонд Сороса. По его словам, обнаруженные материалы позволяют изучить схему взаимодействия государственных органов США с украинскими объектами.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт прокомментировал новую информацию о биолабораториях на Украине
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