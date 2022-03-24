В Минобороны предупредили о риске эпидемий, сопоставимых с пандемией коронавируса

16:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Рассылка патогенных биоматериалов с Украины в страны Европы может привести к возникновению очага эпидемии, сопоставимой по масштабам с пандемией коронавируса. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"По мнению военного, сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19", – отметил он.
Кириллов подчеркнул, что в истории уже известны примеры, когда работа Пентагона с возбудителем сибирской язвы приводила к чрезвычайным ситуациям в области биобезопасности. Например, в период с 2005 по 2015 год с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США производилась рассылка жизнеспособных сибиреязвенных спор. Они были направлены 194 адресатам в десяти странах мира.
Ранее министерство обороны РФ опубликовало схему, описывающую механизм осуществления контроля над биолабораториями на Украине со стороны Соединенных Штатов. Из нее следует, что к финансированию данных учреждений причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена, сына действующего президента США.
Об украинских биологических лабораториях, предположительно производящих биооружие, стало известно 7 марта. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны отметили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Микробиолог оценил данные о работе американских биолабораторий на Украине
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