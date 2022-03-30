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политика

18:16

Киевский режим планировал распылять ядовитые вещества с помощью дронов – МО РФ

политикабезопасность

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Минобороны РФ заполучило документы, которые свидетельствуют о планах Киева распылять ядовитые вещества с помощью дронов. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества", – сказал он.

По его словам, в настоящее время российское военное ведомство продолжает изучать документы полученные от сотрудников украинских лабораторий, замешанных в секретных военно-биологических разработках США. Из них можно сделать вывод, что Киев всерьез задумывался над применением биологического оружия против жителей Донбасса и России, добавил он.

Конашенков также отметил, что имеющиеся в распоряжении ведомства документы свидетельствуют о сокрытии как личностей участников испытаний, полученных в лабораториях биоматериалов, так и данных о серьезном риске для здоровья.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на Украине. По его словам, после этого весь мир увидит, что Америка стала подражательницей традиций Третьего рейха, практиковавшего бесчеловечные эксперименты над людьми.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны.

Тогда же начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы. В реализации проектов участвуют аффилированные с военным ведомством компании.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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