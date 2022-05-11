Pfizer и Moderna были вовлечены в военно-биологическую деятельность США на Украине – ВС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Производители вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna и Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead были вовлечены в военно-биологическую деятельность США на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По его словам, идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии. Он добавил, что американские специалисты испытывают новые медицинские препараты в обход международных норм безопасности.

"В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества", – цитирует его ТАСС.

Ранее Кириллов сообщил, что Запад использует Украину в качестве полигона для разработки биологического оружия и проведения испытаний новых препаратов. Он отметил, что такие выводы позволяет сделать предварительный анализ схемы координации деятельности лабораторий и украинских научно-исследовательских организаций со стороны Вашингтона, которая ранее была представлена российской стороной.

Биологические лаборатории на Украине были обнаружены 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Их общее количество на территории страны – 30.

Тогда же Кириллов рассказал, что заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы. В реализации проектов участвуют аффилированные с военным ведомством компании.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

