Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Запад использует Украину в качестве полигона для разработки биологического оружия и проведения испытаний новых препаратов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

Он отметил, что такие выводы позволяет сделать предварительный анализ схемы координации деятельности лабораторий и украинских научно-исследовательских организаций со стороны Вашингтона, которая ранее была представлена российской стороной.

"Украина, по сути, является полигоном для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. Министерству обороны России удалось уточнить указанную схему", – сказал Кириллов.

Биологические лаборатории на Украине были обнаружены 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны.

Тогда же начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы. В реализации проектов участвуют аффилированные с военным ведомством компании.