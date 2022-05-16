Путин назвал цель биолабораторий США на постсоветском пространстве

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Владимир Путин сообщил, что в ходе специальной военной операции Россия получила доказательства существования на Украине лабораторий по созданию биологического оружия. Об этом президент РФ заявил в рамках саммита ОДКБ в Москве.

"Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия в нарушение Конвенций о запрещении биологического и токсинного оружия, отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве", – отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что обеспечению биологической безопасности на пространстве Организации Договора о коллективной безопасности требуется уделить пристальное внимание.

"Мы давно бьем тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве. В нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача – сбор биоматериалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний", – убежден глава РФ.

Президент России призвал коллег по ОДКБ поддержать российскую инициативу, предлагающую запустить в рамках организации профильный совет. Также российский лидер подчеркнул важность координации стран ОДКБ в вопросах, касающихся внешней политики.

"В данном контексте следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по ШОС и СНГ", – отметил Путин.

Он добавил, что считает уместным и правильным предоставить Содружеству независимых государств статус наблюдателя в ОДКБ.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

По данным Следственного комитета, объем финансирования США биопрограмм на Украине превысил 224 миллиона долларов с 2005 года. По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, США последовательно вели работы по модернизации и переоснащению около трех десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины, а также ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил минобороны Украины.