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Биолаборатории Соединенных Штатов находятся на территории Армении, Казахстана и стран Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic.

"Мы с этими странами на двусторонних началах и по линии ОДКБ рассматриваем эти проблемы", – отметил Лавров.

По его словам, в настоящее время почти со всеми государствами ОДКБ и другими странами СНГ готовятся к заключению или уже заключены договоры о взаимодействии по биологической безопасности, которые предполагают взаимное информирование о развитии биопрограмм в каждой из стран.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

