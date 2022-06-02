Совбез РФ работает над предотвращением полномасштабного кризиса – Патрушев

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Совбез РФ ведет работу над созданием мер, благодаря которым удастся заблокировать попытки западных стран вызвать в стране полномасштабный кризис, заявил секретарь органа Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране", – отметил Патрушев.

По его словам, укрепление экономической независимости государства является еще одним направлением, над которым ведет работу Совбез. Так, в ходе работы решаются задачи повышения уровня жизни населения, обеспечения макроэкономической стабильности и сбалансированности территориального развития РФ.

Кроме того, как подчеркнул Патрушев, благодаря сильному противостоянию западным ограничениям получится не только минимизировать и избавиться от экономической агрессии, но и реализовать глубокую перестройку структуры российской экономики.

"Одной из важных задач остается выработка мер по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере", – отметил Патрушев.

Он уточнил, что это необходимо делать, чтобы противостоять развернутой против РФ "циничной информационной кампании" по дискредитации государства, его истории и обычаев. При этом, как подчеркнул секретарь Совбеза, данная информационная война со стороны Запада напрямую призывает к уничтожению государственности и народа.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что санкции против РФ, вводимые Западом, направлены именно против русского народа. Он обратил внимание на то, что ограничения со стороны западных государств не являются наказанием российского лидера, политического и военного руководства ввиду того, что ни у кого из данных представителей власти нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за рубежом.

