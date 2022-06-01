Медведев назвал жителей Донбасса частью большого Русского мира

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал жителей ЛНР и ДНР частью большого Русского мира. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с представителями партии "Единая Россия", которая опубликована в телеграм-канале политика.

Медведев подчеркнул, что РФ уже давно работает с обращениями граждан. Однако, по его словам, количество проблем остается, поэтому необходимо работать и дальше.

"Эти задачи касаются всех государственных служащих, начиная от Дальнего Востока и заканчивая нашими товарищами, которые трудятся в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, поскольку вы тоже состоите в партии "Единая Россия" и являетесь частью большого Русского мира", – отметил зампред Совбеза РФ.

Также он заявил, что необходимо будет осознать те изменения, которые происходят, и научиться работать в новых условиях. Кроме того, зампред Совбеза РФ выразил надежду, что совместными усилиями получится наладить нормальную жизнь в Донбассе, а также на территориях, которые были освобождены от националистов.

Ранее Медведев отметил, что санкции против РФ, вводимые Западом, направлены именно против русского народа. Он обратил внимание на то, что ограничения со стороны западных государств не являются наказанием президента РФ, политического и военного руководства ввиду того, что ни у кого из данных представителей власти нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за рубежом.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

