Медведев назвал разумным отказ США поставлять Украине ракеты, достигающие территории РФ

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает разумным решение президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России.

"Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России.

Заявление американского лидера прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО).

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в течение нескольких недель на Украину прибудут артиллерийские системы США. Как заявляли собеседники издания, официально объявить о выделении Киеву нового пакета помощи администрация американского лидера Джо Байдена намерена на следующей неделе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

