Посол РФ предостерег США от поставки Украине дальнобойных ракетных вооружений

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал сообщения о планах Соединенных Штатов поставить Украине новый пакет помощи, включающий ракетные системы залпового огня.

"Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг", – сказал глава диппредставительства, его комментарий опубликован в телеграм-канале посольства.

Антонов подчеркнул, что подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. Он отметил, что в настоящий момент российская сторона исходит из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби, который говорил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Если Белый дом все же передаст Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS с управляемыми ракетами М31 GMLRS, подчеркнул Антонов, то появится риск, что данные средства разместят вблизи российских городов, а у ВСУ появится возможность наносить по ним удары. Он назвал подобную ситуацию недопустимой.

Посол добавил, что по дипломатическим каналам Москва неоднократно доводила до Вашингтона, что беспрецедентная накачка Киева вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта.

"Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. <...> Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности. <...> Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины", – подчеркнул Антонов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в течение нескольких недель на Украину прибудут артиллерийские системы США. Как заявляли собеседники издания, официально объявить о выделении Киеву нового пакета помощи администрация американского лидера Джо Байдена намерена на следующей неделе.

Помимо РСЗО, которые, по утверждениям источников, способны бить на десятки миль дальше любой артиллерийской установки из арсенала Украины, в пакет помощи также войдут системы HIMARS. При этом точное количество единиц техники, которую США планируют направить Киеву, не уточнялось.

