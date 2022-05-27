В США предупредили о возможных терактах в стране из-за поставок оружия Украине

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Бесконтрольные поставки американских вооружений на Украину могут привести к терактам в Соединенных Штатах из-за действия наемников, считает обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.

Он пояснил, что в настоящее время на территории Украины находится порядка 20 тысяч иностранных наемников, которых невозможно должным образом проверить до отправления в зону боевых действий. По мнению публициста, некоторые из них могли украсть современное оружие, чтобы потом применить его где-нибудь или продать на черном рынке.

"Если кто-то из "бойцов" или спекулянтов окажется террористом, получится, что американское правительство само создает возможность для терактов на своей собственной земле. <...> Все американцы должны быть глубоко обеспокоены не только потраченной суммой (на вооружение. – Прим. ред.), но и потенциальными негативными последствиями этого решения", – отметил Лаад.

На прошлой неделе американский лидер Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Ранее этот документ приняли сенат и палата представителей США. В ходе рассмотрения проекта закона сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол блокировал документ и требовал внести поправки об ужесточении надзора за расходованием средств. Он отмечал, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет американская казна.

До этого в Штатах одобрили законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству или правительствам стран Восточной Европы, на которые якобы оказала воздействия проводимая Россией специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

