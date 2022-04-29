Конгрессмены США одобрили поставку Украине вооружений по ленд-лизу

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Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты. За его поддержку проголосовали 417 конгрессменов, против выступили 10.

Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству или правительствам стран Восточной Европы, на которые якобы оказала воздействия проводимая Россией специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР.

Кроме того, американский лидер должен будет создать ускоренные механизмы поставок вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта. До этого данную инициативу одобрил Сенат конгресса Соединенных Штатов. Теперь она поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подготовку США данного законопроекта, отметила, что Штаты и другие страны НАТО давно готовились накачивать Украину оружием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

