Страны Запада как будто соревнуются, кто отправит Киеву больше оружия – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Страны Запада как будто соревнуются в том, кто поставит больше вооружений на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Одновременно они говорят, что они за мир и нужно заканчивать боевые действия. Не получается, нелогично. Я бы сказала, противоречиво", – отметила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ подчеркнула, если бы западные страны выступали за мир, то стимулировали бы переговоры, а не поставки оружия.

Ранее Захарова подчеркнула, что поставка странами НАТО вооружений Киеву напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Она также отметила, что к нынешнему положению Украины привел ее наглый внешнеполитический курс.

До этого Захарова сообщила, что Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса приступили к финальной стадии проработки провокаций на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

