Страны Запада как будто соревнуются, кто отправит Киеву больше оружия – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Страны Запада как будто соревнуются в том, кто поставит больше вооружений на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Одновременно они говорят, что они за мир и нужно заканчивать боевые действия. Не получается, нелогично. Я бы сказала, противоречиво", – отметила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ подчеркнула, если бы западные страны выступали за мир, то стимулировали бы переговоры, а не поставки оружия.
Ранее Захарова подчеркнула, что поставка странами НАТО вооружений Киеву напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Она также отметила, что к нынешнему положению Украины привел ее наглый внешнеполитический курс.
До этого Захарова сообщила, что Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса приступили к финальной стадии проработки провокаций на Украине.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
МИД РФ: Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам
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