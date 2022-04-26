Захарова заявила, что к нынешнему положению Украину привела ее наглая внешняя политика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Наглый внешнеполитический курс Украины привел ее к нынешнему положению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я помню, как буквально, наверное, полгода назад Зеленский сказал, что теперь внешняя политика Украины будет наглой. Вот эта наглая внешняя политика привела Украину туда, где она сейчас находится", – сообщила она в эфире "Радио России".

Ранее Захарова заявила, что Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса приступили к финальной стадии проработки провокаций на Украине.

Она уточнила, что изначально американский план действий состоял в экономическом давлении на РФ, чтобы заставить столицу в полной мере пересмотреть законные интересы в сфере обеспечения безопасности.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.