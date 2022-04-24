Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции.

"Москва и Минск живут под санкциями много лет, поэтому мы знаем, как на это отвечать", – сказала Захарова белорусскому телеканалу ОНТ, отметив, что сила заключается в единстве.

Она добавила, что санкции вводятся под предлогом непринятия российской политики. Однако, по словам Захаровой, примеры Кубы и Венесуэлы говорят о том, что принципиальность западных стран может исчезнуть при возникновении необходимости решать собственные проблемы.

Ранее Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась. По словам российского лидера, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, а также дефицит товаров в магазинах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

