В МИД назвали введение санкций против РФ разбоем и рейдерским захватом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Санкции в отношении России напоминают разбой и рейдерские захваты. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что о законном обосновании принимаемых мер никто не вспоминает. При этом Биричевский отметил, что авторы санкций не понимают степень вовлеченности России в глобальную экономику.

"Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить, и это притом, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры", – сказал Биричевский.

Ранее власти Австралии ввели новый пакет автономных санкций в отношении 22 сотрудников российских СМИ. В частности, ограничения вводятся против главного редактора российского телеканала RT Маргариты Симоньян, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, журналиста телеканала "Россия 1" Ольги Скабеевой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

