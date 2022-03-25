Великобритания распространила санкции против ЦБ РФ на операции с золотом

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Власти Великобритании распространили санкции против Центробанка РФ на операции с золотом. Об этом сообщает сайт британского правительства.

"Руководство обновлено для уточнения, что запрет на предоставление финансовых услуг для целей управления валютными резервами и активами также распространяется на транзакции с золотом", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении до конца 2022 года запрета на приобретение долей в иностранном бизнесе без разрешения Центробанка для россиян и российских компаний. Так, запрещаются операции по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица – нерезидента.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.