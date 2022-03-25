Все золото из резервов находится в хранилищах в России – Центробанк

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все запасы золота из резервов Центробнка РФ хранятся в его хранилищах на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

В ЦБ пояснили, что золотовалютные резервы представляют собой инструмент, с помощью которого регулятор может обезопасить экономику страны от внешних угроз. В частности, они могут стать источником средств для выплаты валютного долга, стабилизируют валютный рынок и обеспечивают критический импорт.

"Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны – это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов", – уточнили в Банке России.

Ранее страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили около 300 миллиардов долларов, это примерно половина золотовалютных резервов России. В ответ ЦБ применил зеркальную меру – он ввел ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.

