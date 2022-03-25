Финансист назвал отказ РФ от платежей в евро и долларах за газ смелой инициативой

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Говорить о крахе валюты США пока очень рано. Об этом агентству "Прайм" заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.
"Доллар США сейчас, по сути, – мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за свой кошелек не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть триллион долларов США", – сказал финансист.
По его словам, отказ России от платежей в евро и долларах за газ – это смелая и жесткая инициатива.
Сосновский пояснил, что сейчас европейские партнеры сами максимально сократили импорт в Россию, и евро оказался не совсем нужной валютой. Поэтому переход на расчеты в рублях выглядит беспрецедентным, но уместным решением.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, зачем России переход на оплату в рублях за газ.
"Это некий символический жест. С технической точки зрения больших проблем возникнуть не должно. Формула ценообразования не меняется, и сколько газ стоил в долларовом выражении, столько он и будет стоить. Мы не диктуем никому, сколько теперь газ стоит в рублях. Просто меняется сама валюта оплаты, если раньше свои доллары и евро европейские компании отдавали "Газпрому", то теперь они их отдадут каким-то компаниям на бирже, получат от них за это рубли, а рубли перечислят "Газпрому". У них даже не появится особо дополнительных издержек", – пояснил специалист.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Позднее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия будет разъяснять западным партнерам условия по оплате российского газа в рублях по мере контактов. Он отметил, что Путин поручил в течение недели проработать механизм и создать все условия для перевода оплаты газа в рубли.
Путин поручил перевести расчеты за поставку природного газа в рубли
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