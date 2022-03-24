Россия будет разъяснять условия оплаты газа рублями по мере контактов – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия будет разъяснять западным партнерам условия по оплате российского газа в рублях по мере контактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Владимир Путин поручил в течение недели проработать механизм и создать все условия для перевода оплаты газа в рубли.

"По мере того как будут осуществляться контакты с покупателями газа, как им будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию", – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, могут ли европейские покупатели расценить переход на рубли как нарушение условий контрактов, представитель Кремля заявил о необходимости дождаться этой оценки.

"Давайте дождемся этого момента", – заявил Песков.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.