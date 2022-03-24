Президент Сербии назвал перевод расчетов за газ в рубли проблемой

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Решение властей РФ о переходе на расчет в рублях при оплате поставок российского газа повлечет множество проблем для Сербии, заявил президент республики Александр Вучич. Об этом сообщает News.ru.

Он отметил, что некоторые считают данное решение Владимира Путина гениальным в контексте геополитики и организации противостояния доллару вместе с юанем, однако сам президент Сербии усомнился в его эффективности и целесообразности.

"Немцы уже сказали, что это – причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем", – сказал Вучич.

По его мнению, неоднозначным является и решение о распространении расчетов в рублях на недружественные государства.

"Скажите, а как Венгрия? Как они будут платить в рублях? Наши братья, сколько они потеряют?" – заявил сербский лидер.

Также Вучич напомнил о Болгарии, которая прямо заявила о нежелании вести расчеты в рублях. Он отметил, что именно эта страна организует транзит российского газа в Сербию и Венгрию.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

