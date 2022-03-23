Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отказ России от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением.

"[Это] решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России.

Шаг по дедолларизации нашей экономики", – написал он в личном телеграм-канале.

Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Об этом ранее заявил Владимир Путин. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

До этого президент РФ подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат перед некоторыми иностранными кредиторами. Документ предусматривает временное право российских организаций выплачивать долги в рублях в особом порядке, если речь идет о кредиторах из недружественных стран.

Ситуация на мировой арене обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

