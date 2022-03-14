Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу России в валюте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство финансов России утвердило временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Уточняется, что обязательства по обслуживанию и погашению ценных бумаг РФ будут исполняться своевременно и в полном объеме.

В сообщении говорится, что для исполнения обязательств по евробондам Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам.

При этом подчеркивается, что фактическая возможность выплат будет зависеть от санкционных ограничений на возможности Банка России и правительства распоряжаться валютными счетами.

Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение, оно будет отозвано, и Минфин осуществит выплату в рублях по курсу ЦБ РФ, говорится в сообщении.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что заявления о невозможности России выполнить свои обязательства по госдолгу не соответствуют действительности. По его словам, для этого есть необходимый объем средств.

По его словам, в стране также есть возможность проводить оплаты и в рублях по курсу Центробанка на дату платежа. Такая возможность по выпускам еврооблигаций с 2018 года была заложена в эмиссионных документах, добавил министр.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России ограничивает банковские переводы за рубеж физическими лицами другим людям или родственникам суммой в 5 тысяч долларов в месяц. В ЦБ заявили, что это необходимо для обеспечения финансовой стабильности.

Кроме того, в Центробанке отменили комиссию при выдаче физическим лицам американской валюты. Также регулятор отменил комиссию за конвертацию других валют в доллары США, если она проводилась для выдачи наличных долларов. Новые правила введены на полгода – с 9 марта по 9 сентября – и имеют обратную силу.

