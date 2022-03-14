Силуанов заявил, что РФ обладает необходимым объемом средств для обслуживания госдолга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что заявления о невозможности России выполнить свои обязательства по госдолгу не соответствуют действительности. По его словам, для этого есть необходимый объем средств.

"Заморозку валютных счетов Банка РФ и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований", – приводит слова Силуанова РИА Новости.

Между тем Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в иностранной валюте, обязательства будут исполняться своевременно и в полном объеме. При этом фактическая возможность осуществления выплат банками-агентами будет зависеть от санкционных ограничений.

По словам Силуанова, в стране также есть возможность проводить оплаты и в рублях по курсу Центробанка на дату платежа. Такая возможность по выпускам еврооблигаций с 2018 года была заложена в эмиссионных документах, добавил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении России развернута беспрецедентная экономическая война. По его словам, прогнозировать что-либо сложно, но власти принимают меры, направленные на минимизацию негативных последствий и дальнейших рисков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

