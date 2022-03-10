Силуанов сообщил о дефолте Запада по обязательствам перед РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Западные страны объявили дефолт по финансовым обязательствам перед Россией. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на встрече членов кабмина с Владимиром Путиным.
Министр указал, что Запад заморозил российские золотовалютные резервы. Он выразил мнение, что западные страны ведут против России финансовую и экономическую войну.
В частности, Запад ограничивает внешнюю торговлю и экспорт товаров в РФ. При этом подобные шаги наносят значительный ущерб мировой экономике.
"Западные страны пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров в нашей стране, принуждают закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталом", — указал Силуанов.
Министр отметил, что власти России должны сосредоточиться на стабилизации системы финансов. Для этого в Минфине принимают меры по предотвращению оттока капитала из страны, а также вводят специальный порядок обслуживания внешних долгов.
"Стабилизируется ситуация с оттоком депозитной базы, объем снятия наличных денег практически прекратился <...>, выправляется ситуация с платежным балансом", – сказал Силуанов.
Глава Минфина сообщил, что ситуация в бюджетной сфере полностью контролируется. Ожидаемое снижение нефтегазовых доходов компенсируется последующим ростом. Данные средства планируется направить на сокращение заимствований и госдолга.
"Важно не допустить раскрутки инфляции", – отметил министр.
Силуанов добавил, что власти страны гарантируют выплату пенсий, пособий и зарплат, а также обеспечение лекарствами нуждающихся.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении России развернута беспрецедентная экономическая война. По его словам, прогнозировать что-либо в подобных условиях сложно, однако государство принимает меры, направленные на минимизацию негативных последствий и дальнейших рисков.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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