Россия сделает все для независимости от Запада в решающих областях жизни – Лавров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти России сделают все для установления независимости от западных стран в решающих областях жизни. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД выразил уверенность, что страна справится со всеми экономическими трудностями.

"Что касается состояния экономики Российской Федерации, мы об этом сами позаботимся", – сказал Лавров.

Он добавил, что вопросами российской экономики сейчас занимаются президент РФ и правительство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении России развернута беспрецедентная экономическая война. В Кремле указали на необходимость принятия мер, направленных на минимизацию негативных последствий и дальнейших рисков.

Годовая инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 10,42%. Такие данные публиковало Минэкономразвития.

В свою очередь, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен под прикрытием санкций. Он отмечал, что поставщики располагают необходимыми запасами товаров и дефицита нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.