Годовая инфляция в России ускорилась до 10,42%

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Годовая инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 10,42%. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития.
"За неделю, с 26 февраля по 4 марта 2022 года, инфляция составила 2,22% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров", – говорится в материале.
Рост инфляции оказался обусловлен повышением цен на непродовольственные товары, которое составило 4,52%. Наиболее всего оно затронуло легковые автомобили, а также электро- и бытовые приборы.
"На продовольственные товары цены выросли на 0,83% за счет как удорожания плодоовощной продукции, так и других продуктов питания", – говорится в обзоре.
По итогам февраля показатель инфляции в годовом выражении составил 9,15%, добавили в министерстве.
Ранее аналитический центр Москвы оценил ситуацию с ростом цен на продовольствие. Эксперты пришли к выводу, что в столице инфляция составляет 0,4%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем по России. За период с 19 по 25 февраля резкого роста цен на продовольственные товары зафиксировано не было (в сравнении с предыдущей неделей). При этом некоторые позиции подешевели.
Эксперт рассказал, как санкции повлияют на цены в РФ
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