Аналитический центр Москвы оценил изменение стоимости продуктов в столице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Аналитический центр Москвы оценил ситуацию с ростом цен на продовольствие. Эксперты пришли к выводу, что в столице инфляция составляет 0,4 процента, что на 0,1 процентных пункта ниже, чем по России, передает Национальная служба новостей.

Сообщается, что за период с 19 по 25 февраля резкого роста цен на продовольственные товары зафиксировано не было (в сравнении с предыдущей неделей). При этом некоторые позиции подешевели.

Повышение цен отмечается для яблок (0,2 процента), моркови (0,6 процента) и капусты (на 2,6 процента). При этом аналитики указали, что подорожание овощей в первую очередь объясняется сезонным фактором.

Снижение цены фиксируется в случае с вареной колбасой (на 1,1 процента), рисом (на 0,6 процента) и картофелем (0,4 процента).

В Аналитическом центре Москвы отметили, что в январе 2022 года овощи подорожали по сравнению с декабрем 2021 года на 6,5 процента. Данный показатель на 2,5 процентных пункта ниже, чем в среднем было в январе за последние шесть лет.

Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк также объяснил рост цен на некоторые овощи в городе. По словам главы ведомства, стоимость картофеля увеличилась на 2%, в то время как капуста подорожала на 17%, а вызвана такая тенденция сезонным фактором.