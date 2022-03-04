ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о росте цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ объявила о сокращении срока выдачи предостережений за необоснованные публичные прогнозы о повышении цен с 10 до 2 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что данное решение было принято в целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых российских рынках.

"Предполагается сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения, до двух рабочих дней. В настоящий момент предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с законом о защите конкуренции составляет 10 дней", – говорится в сообщении.

В ФАС пояснили, что данная превентивная мера применяется для пресечения заключения антиконкурентного соглашения, которое могут заключить участники рынка после таких публичных заявлений. Кроме того, она призвана исключить искусственный ажиотажный спрос потребителей.

"Этот инструмент позволяет предотвращать планируемые антиконкурентные действия на социально значимых товарных рынках, а также сокращать количество возбуждаемых антимонопольных дел и назначаемых по результатам их рассмотрения штрафов", – добавили в ведомстве.

Ранее в ФАС сообщили, что ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. По информации ведомства, торговые сети примут на себя обязательства по минимизации наценок на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи так называемого "борщевого набора" (капуста, картофель, свекла, морковь, лук).