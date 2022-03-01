Минсельхоз, ФАС, Минпромторг и ретейлеры согласовали параметры ограничения наценок

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры добровольных ограничений наценок на отдельные товары, сообщает министерство сельского хозяйства РФ.
Соответствующая информация направлена в торговые сети. В Минсельхозе РФ считают, что это положительно отразится на уровне цен.
"По словам министра (Дмитрия Патрушева. – Прим. ред.), в настоящее время все предприятия отрасли работают в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная. Продукция своевременно поставляется в объекты розничной торговли. При этом Патрушев призвал органы управления АПК субъектов на постоянной основе следить за ситуацией, уделяя особое внимание предприятиям перерабатывающего комплекса", – говорится в сообщении.
В понедельник, 28 февраля, Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин стал руководителем оперативного штаба по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначены его заместителями.
Премьер уточнил, что в обязанности Собянина войдет координация оперативных решений на региональном уровне, а Белоусов будет ответственным за выработку мер на федеральном уровне и займется макроэкономическими вопросами.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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