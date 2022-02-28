Правительство РФ сократило сроки подготовки антисанкционных документов

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Аппарат правительства РФ сократил сроки подготовки антисанкционных документов. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Федеральные органы исполнительной власти должны готовить и предоставлять в правительство такие документы в срок не более 24 часов с момента получения соответствующего указания", – говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, снижен срок на согласование антисанкционных документов. С момента поступления проектов на это отводится не более 4 часов.

Руководителям структурных подразделений аппарата правительства поручено проводить весь цикл работ с антисанкционными документами до предоставления на подпись за временной отрезок, не превышающий 24 часов.

Ранее в понедельник, 28 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

