Правительство РФ сократило сроки подготовки антисанкционных документов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аппарат правительства РФ сократил сроки подготовки антисанкционных документов. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.
Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Федеральные органы исполнительной власти должны готовить и предоставлять в правительство такие документы в срок не более 24 часов с момента получения соответствующего указания", – говорится в сообщении кабмина.
Кроме того, снижен срок на согласование антисанкционных документов. С момента поступления проектов на это отводится не более 4 часов.
Руководителям структурных подразделений аппарата правительства поручено проводить весь цикл работ с антисанкционными документами до предоставления на подпись за временной отрезок, не превышающий 24 часов.
Ранее в понедельник, 28 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.
Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с санкциями
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