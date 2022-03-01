Крупные торговые сети в РФ ограничат наценки на продукты

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
"Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%", – рассказали в ФАС.
По информации ведомства, торговые сети примут на себя обязательства по минимизации наценок на 4 категории социально значимых товаров. К ним относятся молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи так называемого "борщевого набора" (капуста, картофель, свекла, морковь, лук).
Ранее сообщалось, что производители пищевых продуктов в Москве в 2021 году увеличили объем производства на 8,2%, а по сравнению с 2019 годом – на 41%. В частности, отмечается прирост мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также рыбной продукции и сыров.
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