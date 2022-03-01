Крупные торговые сети в РФ ограничат наценки на продукты

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%", – рассказали в ФАС.

По информации ведомства, торговые сети примут на себя обязательства по минимизации наценок на 4 категории социально значимых товаров. К ним относятся молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи так называемого "борщевого набора" (капуста, картофель, свекла, морковь, лук).

Ранее сообщалось, что производители пищевых продуктов в Москве в 2021 году увеличили объем производства на 8,2%, а по сравнению с 2019 годом – на 41%. В частности, отмечается прирост мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также рыбной продукции и сыров.