Диетологи посоветовали продукты питания для улучшения качества сна

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Американские диетологи уверены, что бороться с бессонницей можно не только с помощью медикаментов. По их словам, есть продукты, которые помогут наладить цикл сна и улучшить его качество, сообщает газета "Известия".

Речь идет о еде, богатой мелатонином. К примеру, это миндаль, который является источником гормона мелатонина, регулирующего биологические часы человека и сигнализирующего, когда пора готовиться ко сну.

Также этот гормон содержится в грецких орехах, бананах, яйцах и авокадо. Все эти продукты питания вырабатывают серотонин и магний, успокаивая нервную систему. Также медики советуют употреблять лавандовый и ромашковый чай.

В лососе содержатся Омега-3 кислоты и витамин D. В бананах содержатся углеводы, триптофан и мелатонин, которые снимают стресс и даже могут улучшить настроение.

Ранее сообщалось, что для борьбы с бессонницей лучше всего готовиться ко сну, как ребенок. Для начала рекомендуется ложиться спать в одно и то же время. При этом о каком-то конкретном промежутке речи не идет. Чтобы отходить ко сну в одно и то же время, рекомендуется заводить будильник. При этом мелодия должна быть спокойной и тихой.

