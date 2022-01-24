Британские ученые нашли эффективный способ борьбы с бессонницей

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Врачи из Великобритании выяснили, что эффективным способом борьбы с бессонницей являются объятия. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на газету Express.
Согласно проведенному исследованию, от бессонницы страдают примерно 16 миллионов жителей Соединенного Королевства. Врачи отметили, что в течение дня у человека происходит выброс отвечающего за реакцию на стресс гормона. Эксперты рассказали, что для здорового сна необходимо снизить его количество.
"Медики утверждают, что если устроиться в постели поудобнее и приобнять любимого человека, можно снизить чувство беспокойства и улучшить свое настроение. В этот момент организм начинает активнее вырабатывать серотонин, который играет важную роль в цикле сна и бодрствования", – говорится в сообщении.
Кроме того, после объятий снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом мускулатуру расслабит выброс дофамина.
Ранее врач-кардиолог Дарья Сергеева рассказала, что в группу риска по инсульту входят люди, страдающие от артериальной гипертензии, атеросклероза и высокого холестерина в крови. Таким гражданам, подчеркнула она, необходимо регулярно посещать врача и не забывать принимать лекарства. Ведущей причиной инсультов является именно артериальное давление, вне зависимости от того, чувствует человек повышение давления или нет.
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